Üye Girişi
Haberler

Malatya'da 9 inşaattan hırsızlık olayına karışan 4 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da, 9 inşaattan hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından inşaat malzemelerini çalması ve satması kaydedildi.

Malatya'da, 9 inşaattan hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran-3 Eylül tarihlerinde inşaatlardaki bazı malzemelerin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenen 478 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin O.G, M.D, B.A. ve E.B. olduğu tespit edildi.

Ekipler, 9 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüphelileri düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların evlerinde ele geçirilen inşaat malzemeleri de sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan güvenlik kameralarınca şüphelilerin inşaat malzemelerini çalması ve satması kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hırsızlık malatya İnşaat

Macron iki ayın sonunda kararını verdi! İşte Fransa'nın yeni başbakanı

Macron iki ayın sonunda kararını verdi! İşte Fransa'nın yeni başbakanı

 İstanbul'da 'okul saati' kararı! Pazartesi bu saatler arasında eğitim-öğretim yapılacak

Pazartesi günü İstanbul'da okulların açılış ve kapanış saatleri değişti

 Gerilim tırmanıyor! İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a: Ben yargıya değil sana parmak salladım

"Ben o parmağı sana salladım"
Karısını taciz ettikleri adamı dövüp bıçaklamışlardı! Olaya ilişkin yeni görüntüler çıktı

Börekçideki kavganın yeni görüntüleri: Seni deşerim
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2024-2025 yeni sezon yayın tarihleri! Yalı Çapkını, Bahar, Gönül Dağı, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? GSB KYK YURT ÜCRETLERİ: 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? KYK yurt ücretleri ne kadar? 1.Tip, 2.Tip, 3. Tip, 4.Tip, 5.Tip, 6.Tip yurt ücretleri Pazartesi okullar kaçta açılacak? Okul saatleri değişti mi, ilk ders zili kaçta çalacak? İstanbul Valiliği açıklama yaptı! Sarımsak yutmak neye iyi gelir? Çiğ sarımsak yutmak ne işe yarar, sivilcelere iyi gelir mi? 2024 YILI ENFLASYON BEKLENTİSİ KAÇ OLDU? 2025- 2027 Enflasyon beklentisi ne oldu? 2025 yılı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK takvimi açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 6 Eylül Cuma Kızılcık Şerbeti var mı? SON DAKİKA DEPREM: 5 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler!
title