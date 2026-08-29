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Darende'de 73. Festival: Güreş, Okçuluk ve Yemek Yarışları

Darende'de 73. Festival: Güreş, Okçuluk ve Yemek Yarışları
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Malatya Darende'de 73. Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kapsamında geleneksel okçuluk, trap atışları ve yöresel yemek yarışmaları yapıldı. 11 ilden 116 okçu, 119 trap sporcusu ve 33 çeşit yemekle ev hanımları yarıştı. Festival yarın güreşlerle devam edecek.

Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 73'üncüsü düzenlenen Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kapsamında yöresel yemek yarışması ile geleneksel Türk okçuluğu ve trap atışları müsabakaları gerçekleştirildi.

Darende Şehir Stadı'nda Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu düzenlendi. Müsabakalara 11 ilden 116 sporcu katıldı.

Sporcuların 6 kategoride mücadele ettiği müsabakalar, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Dereceye giren sporculara ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.

Trap atışlarında 119 sporcu yarıştı

Festival kapsamında ayrıca bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Mehmet Terzi Trap Atışları Yarışması gerçekleştirildi.

Heyiketeği Mahallesi'ndeki Trap Atış Poligonu'nda düzenlenen yarışmaya Malatya'nın yanı sıra Elazığ, Kayseri, Sivas, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'dan sporcular katıldı.

Yarışmalar amatör, veteran ve profesyonel olmak üzere 3 kategoride yapıldı.

Yarışma sonunda profesyonel kategoride Osman Terzi, amatör kategoride Mustafa Özcan, veteran kategoride ise Feyzullah Öge birinci oldu.

Yöresel yemekler jüri karşısına çıktı

Festival kapsamında tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nde yöresel yemek yarışması düzenlendi.

Ev hanımları tarafından hazırlanan 33 çeşit yöresel yemek, şef ve gurmelerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, yarışmaya katılan ev hanımlarına emekleri ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Yarışmacıların hazırladığı yemekler, sunum, tat ve yapılış özellikleri dikkate alınarak puanlandı.

Dereceye giren yarışmacılara protokol üyeleri tarafından altın, plaket ve çeşitli hediyeler verildi.

Festival, yarın düzenlenecek 73. Zengibar Karakucak Güreşleri ile devam edecek.

Kaynak: AA
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