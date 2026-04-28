Malatya'da 50 hükümlü sosyal hayata yeniden uyum amacıyla belediyede çalışacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Cumhuriyet Başsavcılığınca hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve sosyal hayata yeniden uyum sağlamaları amacıyla imzalanan protokol kapsamında ilk etapta 50 hükümlü belediyede çalışacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, tarafından hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, Akçadağ Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerin kamu hizmetlerinde çalıştırılmasına yönelik iş birliğini amaçlanıyor.

"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu" kapsamında hayata geçirilen protokol kapsamında hükümlüler kamu düzeni, güvenlik ve toplumsal hassasiyetler gözetilerek, tamamen yasal mevzuat çerçevesinde ve ilgili kurumların denetim ve sorumluluğu altında Malatya Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanlarında görev alacak.

Protokol imza töreninde konuşan Er, "Malatya Cumhuriyet Başsavcımız projeden bahsettiğinde çok heyecanlandım. Sadece iş gücü açısından değil, mahkumların rehabilitasyonu açısından da önemli bir proje. Bunun yanında kamuya olan yükü de gidermiş olacak. Bizde de hükümlülük süreçlerini iyi değerlendirirlerse belediye kurumlarımıza en çokta kendilerine katkısı olacak." ifadelerini kullandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete ise projenin Türkiye'de ilk uygulamalarından biri olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Belediye mahkumların giderlerini karşılayacak, çok düşük ücretlerle hükümlüleri çalıştırmış olacak. Hükümlüler, bu çalıştıkları süreçte hem maddi geliri olacak hem de sigortaları karşılanacak. Cezaevinde geçireceği süre yarıya inecek. Bir gün çalıştığı süre iki gün olarak hesaplanacak. Bizim açımızdan da mahkum kurumda barındırılmayacak, haftanın 6 günü tamamen dışarıda aylık 35 saat üzerinden hesaplanan çalışması olacak. Barınma ve ihtiyaçları dışarıda karşılanacak. Ceza İnfaz Kurumuna da bir artısı olacak. Asıl gayemiz ise mahkumların ıslah edilip, iyileştirilmesi. İlk etapta 50 mahkumla başlayacağız, sonrasında bu sayı artacak."

Konuşmaların ardından "Malatya'da Hükümlülerin Topluma Kazandırılmasına Yönelik Örnek İş Birliği" protokolü imzalandı.