Malatya'da 5 ve 6. sınıf öğrencilerine yönelik "Bil Bakalım" bilgi yarışması düzenlendi - Haberler

"Bil Bakalım" yarışmasında öğrencilere Türkçe, Matematik, Genel Kültür, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konu başlıklarından sorular yöneltildi.

Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen yarışmaya Kernek Külliyesi, Özalper Semt Konağı, Salköprü Semt Konağı, Melekbaba Semt Konağı, Yeşiltepe Semt Konağı, Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi ve Tecde Eğitim Merkezi öğrencileri katıldı.

Bilgi Yarışması sonrası öğrencilerle görüşen Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kılınç, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti. Gönüllerinde tüm öğrencilerin şampiyon olduğunu aktaran Kılınç, "Eğitim ve öğretim yılının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde Semt Konaklarımızda eğitim alan öğrencilerimizin birikimlerini ölçmek ve aralarında tatlı bir rekabet oluşturmak istiyoruz. Bize göre bütün öğrencilerimiz şampiyon. Ancak bugün bir takım birinci, bir takım ikinci ve bir takım da üçüncü oldu. Öğrencilerimize çeşitli ödüllerimiz ve hediyelerimiz oldu. Yarışmamıza katılan bütün öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum" dedi.

Yapılan yarışmada 5.sınıflar kategorisinde Kernek Külliyesi öğrencileri birinci, Salköprü Semt Konağı öğrencileri ikinci, Melekbaba Semt Konağı öğrencileri üçüncü oldu. 6. sınıflar kategorisinde Melekbaba Semt Konağı öğrencileri birinci, Kernek Külliyesi öğrencileri ikinci, Tecde Eğitim Merkezi öğrencileri üçüncü oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri ve yarışmaya katılan öğrencilere hediyeleri Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kılınç, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürü Erkan Tekgül ve jüri üyeleri tarafından takdim edildi.

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