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Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem-

Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem-
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve yetkililer, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını, saha taramalarının sürdüğünü açıkladı.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Battalgazi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 06.20'de oldu. Yerin 15.59 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre iller Adıyaman, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından ekipler, saha taraması başlattı.

AFAD: SAHA TARAMALARI DEVAM EDİYOR

AFAD tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de meydana gelen ve Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

BAKAN KURUM: OLUMSUZ BİR DURUM TESPİT EDİLMEDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sanal medya hesabında, "Güzel Malatya'mıza geçmiş olsun. Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı.

'OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI'

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz saha taramalarına başlamış olup an itibariyle olumsuz bir tespit ve ihbar alınmamıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

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