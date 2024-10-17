Malatya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem: 249 Kişi Etkilendi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, dün Malatya'nın Kale ilçesi merkezli depremden 249 kişinin etkilendiğini belirterek, Elazığ'da 9 ve Malatya'da 2 olmak üzere 11 kişinin tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Malatya'da dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası depremin etkilediği illerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Yerleşim yerlerinde köy köy, mahalle mahalle başlatılan hasar tespit çalışmaları devam etmekte. Çalışmalara; AFAD'dan 210 personel ve 55 araçla birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, STK'larımızdan toplam 1216 personel ve 363 araç katıldı" dedi.

'194 ARTÇI MEYDANA GELDİ'

Depremden sonra en büyüğü 3.3 olan 194 artçı meydana geldiğini kaydeden Yerlikaya, "Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre depremden; Malatya'da 55, Elazığ'da 111, Şanlıurfa'da 37, Diyarbakır'da 19, Adıyaman'da 18, Erzincan'da 6 ve Kahramanmaraş'ta 3 olmak üzere toplam 249 vatandaşımız etkilenmiştir. Elazığ'da 9, Malatya'da 2 toplam 11 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize 1475 ihbar geldi. Bu ihbarların 1223'ü bilgi, 252'si de yardım amaçlıdır" açıklamasında bulundu.

Yerlikaya ayrıca Kızılay tarafından Malatya ve Elazığ'da 12 bin kişilik yemek hizmeti verildiğini belirterek, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.