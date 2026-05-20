Malatya'da Deprem Paniği: Vatandaşlar Sokaklara Döküldü, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Hastalar Bina Önüne Çıktı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya'da sabah saatlerinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde paniğe neden oldu. Vatandaşlar sokaklara dökülürken, Turgut Temelli Caddesi'nde bir TOKİ çalışanı panikle birinci kattan atladı. Hastaneye kaldırılan çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Deprem sırasında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde polikliniklerde bekleyen hastalar da panikle hastane önüne çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre merkez üssü Battalgazi ilçesi olan deprem, saat 09.00'da meydana geldi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Erzincan, Şanlıurfa ve Sivas'ta da hissedildi.

"VATANDAŞLAR AÇIK ALANLARDA BEKLEDİ"

Depremin hissedilmesiyle birlikte kentte büyük panik yaşandı. Çok sayıda vatandaş ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Kentin birçok noktasında vatandaşların park, cadde ve açık alanlarda beklediği görüldü.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de sarsıntı nedeniyle panik yaşandı. Deprem anında polikliniklerde bekleyen hastalar, hastane binasından çıkarak hastane önünde beklemeye başladı.

Öte yandan Malatya'da deprem anı bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, sarsıntıyla birlikte vatandaşların panikle dışarı çıktığı, bazı iş yerlerinde rafların sallandığı ve kısa süreli panik yaşandığı görüldü.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Malatya Valiliği, Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz imzasıyla yapılan açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği gözetilerek il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

"AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

AFAD, depremin ardından yaptığı ilk açıklamada herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."

AFAD ekipleri ile ilgili kurumların kent genelinde saha taramalarının sürdürdüğü öğrenildi.

"DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ"

Deprem Malatya ile sınırlı kalmadı. Başta Elazığ olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntı vatandaşları tedirgin etti.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı bildirildi. Açıklamada, tüm kurumların gelişmeleri yakından takip ettiği, ekiplerin sahada hazır bekletildiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA