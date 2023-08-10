Malatya'da 5.3 Büyüklüğünde Deprem: 1 Yıkılan Bina ve 2 Hasarlı Bina

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde 1 metruk binanın yıkıldığını, 2 ağır hasarlı binanın yan yattığını açıkladı. Can kaybı olmadığını belirten Yerlikaya'nın Twitter hesabından bu akşam yaptığı açıklama şöyle: 'Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlk belirlemelere göre 1 metruk bina yıkılmış ve 2 ağır hasarlı bina yan yatmıştır. An itibari ile can kaybımız yoktur. Korku, panik ve yüksekten atlama nedeniyle 22 vatandaşlarımız hafif yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü afetlerden korusun.'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlk belirlemelere göre 1 metruk bina yıkılmış ve 2 ağır hasarlı bina yan yatmıştır. An itibari ile can kaybımız yoktur. Korku, panik ve yüksekten atlama nedeniyle 22 vatandaşımız hafif yaralanmıştır" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde 1 metruk binanın yıkıldığını, 2 ağır hasarlı binanın yan yattığını açıkladı. Can kaybı olmadığını belirten Yerlikaya'nın Twitter hesabından bu akşam yaptığı açıklama şöyle:

"Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. İlk belirlemelere göre 1 metruk bina yıkılmış ve 2 ağır hasarlı bina yan yatmıştır. An itibari ile can kaybımız yoktur. Korku, panik ve yüksekten atlama nedeniyle 22 vatandaşlarımız hafif yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü afetlerden korusun."