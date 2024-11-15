Malatya'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem: Bakan Yerlikaya'dan Açıklama

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun olmadığını açıkladı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz bir durumun olmadığını, gelen ihbarların değerlendirildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunana Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya Doğanşehir'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."