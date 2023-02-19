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Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

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Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremde bir bina öne doğru yattı

Malatya merkezli depremin ardından kentteki bazı binalarda ve cami minarelerinde yıkılma tehlikesi yaşandı.

Fuzuli Caddesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden hasar gören ve boşaltılan 4 katlı bir bina, 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından öne doğru yattı.

Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

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Kaynak: AA / Güncel

Yeşilyurt Malatya Deprem AFAD Güncel Haberler

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