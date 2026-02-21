AFAD'dan Malatya'daki 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Haberler

AFAD'dan Malatya'daki 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 06.43'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
