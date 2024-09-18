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Malatya'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 9.58 kilometre olarak ölçüldü, ancak kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

MALATYA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 01.38'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.58 kilometre olarak ölçülürken kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Güncel

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