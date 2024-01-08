Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
AFAD, Malatya Pütürge'de saat 16.19'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 16.19'da kaydedilen sarsıntının, 9,6 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı. Deprem, kentte panik yarattı.