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Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

AFAD, Malatya Pütürge'de saat 16.19'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 16.19'da kaydedilen sarsıntının, 9,6 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı. Deprem, kentte panik yarattı.

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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