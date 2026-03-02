Malatya'nın Battalgazi İlçesinde 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 17.52.51'de merkez üssü Battalgazi olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 8.94 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Deprem kent merkezinde ve çevre ilçelerde hissedildi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir ihbar yapılmadı.

Kaynak: ANKA