Malatya'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 00: 41'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,69 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.