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Malatya'da 372 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, aracın kasasına gizlenmiş 372 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.