Malatya'da 35 Bin 500 Deprem Konutu Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Malatya'da 35 Bin 500 Deprem Konutu Hak Sahiplerine Teslim Edildi
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Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentteki deprem konutlarının hak sahiplerine teslimatının yapıldığını ve toplamda 103 bin konut ile iş yeri inşa edilerek tüm hak sahiplerinin konutlarına kavuşmasının hedeflendiğini açıkladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte 35 bin 500 deprem konutunun hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kuluncak ilçesini ziyaret eden Yavuz, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz, depremin ardından kenti ayağa kaldırmak için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Kalıcı konutların yanında sosyal alanlar da yaptıklarını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 103 bine yakın konut ve iş yeri inşa ediyoruz. Kırsalda ise 984 farklı lokasyonda 16 bin 500 civarında kırsal konutun yapımı devam etmektedir. Sadece binalar değil, elektrik, altyapı ve sosyal donatı alanlarıyla birlikte topyekun bir kalkınma hedefleniyor. Bugüne kadar 35 bin 500 hak sahibi için kura çekimi gerçekleştirildi. Önümüzdeki süreçte 65 bin hak sahibi için daha kura çekimi yapılacak. Toplamda 103 bin konut ve iş yeri inşa etmeyi hedefliyoruz. Nihai amacımız, 81 bin 300 hak sahibinin tamamının konutlarına kavuşmasını sağlamak."

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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