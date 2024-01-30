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Malatya'da 31 Kilo 950 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Tutuklandı

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Malatya'da yapılan operasyonda, 2 araçta yapılan aramalarda 31 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ile birlikte bir ruhsatsız tabanca ve 11 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da 31 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda, 2 valiz içerisinde 72 paket halinde 31 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ve 11 mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.K, F.C, S.K. ve H.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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