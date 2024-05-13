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Malatya'da 23 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

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Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde düzensiz göçmenlerin men ve takibine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin men ve takibine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda 23 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İkamette bulunan şüpheli O.G, M.İ, K.E. ve Y.A.B. gözaltına alındı.

Afganistan uyruklular, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Afganistan Operasyon Yeşilyurt Göçmen Politika Güncel Haberler

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