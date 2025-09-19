Malatya'da 19 Eylül Gaziler Günü Törenleri Düzenlendi

Malatya'nın Pütürge, Hekimhan, Arapgir ve Doğanşehir ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Pütürge ilçesindeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Pütürge Kaymakamı Tunahan Nas, daha sonra gazileri Kaymakamlıkta ağırladı.

Törene, Garnizon Komutan Vekili Muhabere Yarbay Murat Kıvrak, Belediye Başkan Vekili Sait Murat ve diğer ilgililer katıldı.

Hekimhan

Hekimhan Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene, Hekimhan Kaymakamı Vekili ve Arguvan Kaymakamı Seher Söyler, Hekimhan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Karaoğlu, Garnizon Komutanı Albay Fatih Polat, gaziler ve diğer ilgililer katıldı.

Arapgir

Arapgir Hami Aydınlar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen törende, Mehmet Akif İlkokulu Müdürü Turgay Mayda, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Daha sonra Atatürk Büstü'ne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Arapgir Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Garnizon Komutan Vekili Muhabere Yarbay Alper İçer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Doğanşehir

Doğanşehir Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Malatya Vali Yardımcısı Bilal Basrı ve Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Yardımcısı Basrı, daha sonra gazileri ve katılımcıları Kaymakamlıkta ağırladı.