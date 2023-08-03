Malatya'da 150 hektarlık alanda orman yangını

MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde iki itfaiye erinin yaralandığı ormanlık alanda çıkan yangın, müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Pütürge ilçesine bağlı Gündeğer Mahallesi'nde sabah saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yedi yol mevkiinde 150 hektarlık alanda etkili olan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, çalışmalar sırasında yaralanan iki itfaiye eri tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Üç metruk evin bir kısmının da etkilendiği yangının kontrol altına alınması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.