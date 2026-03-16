Malatya'da yolcu otobüsünde 11 kilogram uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Malatya'nın Kale ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 11 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kentte dün uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ilçesindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde 11 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmiş, bir zanlıyı gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
