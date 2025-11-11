Malatya'da 11 Kasım Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Malatya'nın Kale ve Darende ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

Kale Kaymakamlığı, Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinesinde, Kale Belediyesi Millet Bahçesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, etkinlikte yaptığı açıklamada, ülkenin nefesi ormanlara katkı vermekten mutlu olduklarını söyledi.

Programa, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amir Vekili Murat Yıldırım, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Darende

Darende Belediyesince düzenlenen programda, Irmaklı Mahallesi yolu üzerinde yer alan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı'nda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Alican Bozkurt, etkinlikte yaptığı konuşmada, çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir Darende bırakmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Göreve geldikleri günden beri daha yeşil bir Darende için çalıştıklarını anlatan Bozkurt, "Bugün burada, hem ilçemizin güzelliğine güzellik katmak hem de orman varlığımızı artırmak, çevremize olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için bir aradayız. Fidan dikmek bizim için sadece bir çevre faaliyeti değil, aynı zamanda bir vicdan meselesidir." dedi.

İlçe Müftüsü Sinan Şen tarafından yapılan duanın ardından Kaymakam Şeref Gülyer, Başkan Bozkurt ve ilçe protokolü üyeleri, fidanları toprakla buluşturdu.

Katılımcılar, günün anısına hazırlanan isimleri yazılı kartları, fidanlara bağladı.

Etkinlik, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.