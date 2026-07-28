Malatya’da 1,7 kg uyuşturucu ele geçirildi, 1 gözaltı
Malatya'da 1 kilo 769 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da 1 kilo 769 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, MAŞTİ Otogarı'nda şüphe üzerine durdurdukları 1 kişinin üzerinde arama yaptı.
Aramada, 1 kilo 769 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA