Malatya’da 1,7 kg uyuşturucu ele geçirildi, 1 gözaltı

Malatya'da 1 kilo 769 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, MAŞTİ Otogarı'nda şüphe üzerine durdurdukları 1 kişinin üzerinde arama yaptı.

Aramada, 1 kilo 769 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA