Malatya'da 1,1 ton kaçak tütün ile 60 bin makaron ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonlarda 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ve 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Sürgü uygulama noktasında durdurulan bir araçta 110 kolide 1 ton 100 kilogram sahte bandrolle paketlenmiş tütün, Elazığ yolu uygulama noktasında durdurulan bir otobüste ise yolcuya ait bagajda 60 bin sahte bandrollü makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.