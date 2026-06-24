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Malatya'da CHP'nin yeni il yönetimi, kapıyı çilingire açtırarak içeri girdi

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Malatya'da CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Hakan Satılmış ve yönetiminin gece çilingirle parti binasına girmesi üzerine eski il başkanı Barış Yıldız ve partililer protesto düzenledi. Polisin müdahale ettiği olayda arbede yaşandı.

ARBEDE YAŞANDI

Malatya'da CHP Genel Merkezi tarafından İl Başkanlığı görevine atanan Hakan Satılmış ve yönetiminin gece saatlerinde çilingirle parti binasına girmesinin ardından, sabah saatlerinde eski il başkanı Barış Yıldız ile bazı partililer, durumu protesto edip, içeri girmek istedi. Polis binada güvenlik önlemi alırken, partililer arasında arbede yaşandı. Çelik kuvvet polisi gerginliğe müdahale ederken, bazı partililerin bina önündeki bekleyişi sürüyor.

'İÇERİDE OLANLAR PARTİYİ YIPRATANLAR'

Burada konuşan Barış Yıldız, kendilerine herhangi bir tebligat yapılmadığını ifade ederek, "Gece yarısı kapıyı çilingirle açarak binaya girdiler. Onlar marifetin koltukta olduğunu sanıyorlar. Bu partinin iradesi bugün binanın içinde değil, burada meydandadır. Bu partiye yıllardır emek verenler bugün burada. Her seçimde mücadele eden partililer burada. Bu partiye sahip çıkanlar meydanda, içeride olanlarsa partiyi yıpratanlardır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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