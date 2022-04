Malatya Büyükşehir iftar ve sahurda vatandaşların yanında

MALATYA (Bültenler) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kapalı Çarşı üstü 15 Temmuz Millet Meydan'ında kurulan iftar çadırı ile binlerce vatandaşa iftar yapma imkânı sunarken aynı zamanda 65 yaş üstü, engelli, yalnız yaşayan ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşların iftarlıklarını ve sahurlularını evlerine servis etmeye devam ediyor.

İftar ve Sahurda vatandaşların yanında olduklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler (BELSOS) Genel Müdürü Zerrin Palancı, "Ramazan ayının başlamasıyla beraber hem iftar çadırımızda hem de iftar ve sahurda evlere paket olarak yemek servislerimiz devam etmekte. Bu anlamda vatandaşlarımızın yanında olduğumuz belirtmek istiyorum. Hizmetlerimize Ramazan ayının bitimine kadar devam edeceğiz. Toplamda günlük olarak 5 bin ile 5 bin 500 hemşerimize iftarlık ve sahurluk ikramında bunuyoruz.Kapalı Çarşı üzerindeki iftar çadırımızdaki hizmetlerimiz ile 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile engelli vatandaşlarımızın evlerine, kapılarına kadar sürdürdüğümüz bu hizmetler Ramazan ayı sonuna kadar devam edecektir" açıklamalarında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adem Bedir Ergül ise, "Büyükşehir Belediyesi olarak yılın on iki ayı ihtiyaç sahibi vatandaşlara her türlü yardım yapılmaktadır. Ramazan ayı ile birlikte bu yardımlarımızı artırarak devam ettirmekteyiz. Vahap Küçük Hayır Çarşısı'nda 5 bin 345 aileye gıda ve temizlik ihtiyaçları için destek verildi.Ayrıca Ramazan ayı boyunca BELSOS ile birlikte 65 yaş üstü yaşlılarımıza evlerinde iftar ve sahur yemeği ikramında bulunuyoruz. Yalnız yaşayan büyüklerimizin yanında olmak adına sofralarına bir nebze de olsa katkıda bulunuyoruz. Yaklaşık bin yaşlımızın sofrasına misafir olmanın gayreti içerisinde olduk. Yine belediyemiz tarafından verilen sosyal kartlarla Malatya'daki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yaklaşık olarak günlük 12 bin civarında ekmek yardımında bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın yanında olmamız için bizlere her türlü imkânı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

