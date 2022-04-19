Malatya Büyükşehir Belediyesi Orduzu Mahallesinde Asfalt çalışmalarını sürdürüyor

MALATYA (Bültenler) - Orduzu Mahallesinin içme suyu ve kanalizasyon altyapısının tamamen yenilendiğini belirten Başkan Gürkan, "Bu bölgede yapmış olduğumuz çalışmaların bölgemize ve Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Ekin: Büyükşehir varsa Orduzu'da sorun yok

Orduzu Mahallesine yapılan hizmetlerin baş mimarının Başkan Gürkan olduğunu belirten Orduzu Mahalle Muhtarı Abuzer Ekin, "Yaklaşık iki yıldır Büyükşehir Belediye Başkanımız gerek altyapı gerekse de üst yapısıyla Orduzu'yu yeniden yarattı. Bunun baş mimarı, baş sorumlusu Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibidir. Orduzu mahallemizin Taşpınar mevkiinde içmesuyu, kanalizasyon, doğalgaz çalışmaları tamamlandı ve şu anda asfalt çalışmaları başladı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekibine mahallem adına teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, Büyükşehir varsa Orduzu'da sorun yok. Bütün hizmetlerimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi tarafından yapılmakta. Hizmetlerden dolayı tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Gürkan: Orduzu Mahallemizi Büyükşehir olarak sıfırdan yeniden inşa ettik

Bölgede çok ciddi yatırımların yapıldığını belirten Başkan Gürkan ise inceleme gezisi sırasında yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz aylarda rahmetli olan hemşerimiz Güldal Akşit bulvarında bulunuyoruz. Orduzu mahallemizin altyapısı, içme suyu ve kanalizasyonu tamamen yenilendi. Yapı stoku anlamında bir alt merkez oluşturuldu. Oluşturulan bu alt merkez için 15 km bir bulvar oluşturuldu. Bulvar ile ilgili kamulaştırma iş ve işlemleri Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmıştır. Şu anda asfalt çalışmaları yapılmakta olan yolumuz Elazığ yolundan-Kuzey Kuşak ve akabinde Kuzey Çevre Yoluna uzanan bir Güldal Akşit Bulvarı yapıldı. Çalışmalarımızın Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız finişer makinelerimiz ile asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Orduzu Mahallemizi Büyükşehir Belediyesi olarak sıfırdan yeniden inşa ettik. Altyapısından üstyapısına, spor salonları, çevre düzenlemeleri, köprüler, kavşaklar ile yine bu bölgemize Ekmek ve Yemek Fabrikası, Kültür Merkezi, Fuar Merkezi, 5 bin kişilik Kapalı Spor Salonu, Jimnastik Salonu ve Gençlik Karşılama Merkezi gibi hizmetlerin tamamı bu bölgeye yapılmakta. Bu hizmetlerin yapılması Orduzu Mahallemizin gelişmesinde önemli bir hadisedir" şeklinde konuştu.

Tüfenkci: Mahallemizin altyapısını Büyükşehir tamamen yeniledi

Orduzu bölgesinin Malatya'nın önemli alt merkezlerinden biri olduğunu belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Orduzu Malatya'nın kadim tarihinde hem de bölgesel konum itibariyle Malatya'da parlayan bölgelerimizden biri. Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldiği günden itibaren yapılan birçok hizmeti yakinen takip etmekteyiz. Başkanımız Orduzu'ya ayrı bir önem vererek Orduzu'nun gelişmesi noktasında büyük katkıları oldu. Arslantepe Höyüğü 'nün Malatya'ya kazandırılması, UNESCO tarafından tescil edilmesi ve çevresinin düzenlenmesi, deprem sonrası bu bölgede bir alt merkez oluşturularak TOKİ konutlarının yapımı, Güldal Akşit Bulvarının yapılarak hizmete açılması gerçekten maharet isteyen bir iş. Bölgenin gelişmesi noktasında bu açılan bulvarlar çok önemli. Mahallemizin altyapısını Büyükşehir Belediyemiz tamamen yeniledi. Büyükşehir Belediyemiz bir bütün olarak Orduzu'nun bütün sokakları finişer makinesi ile asfaltlanıyor. Toplamda baktığımız zaman 100 milyonluk bir yatırım yapılıyor Orduzu'ya. Yapılan yatırım ve hizmetler bölgemize ve Malatya'mıza hayırlı olsun. Orduzu mahallemizin insanları hizmetin en iyisine layıklar başta Sayın Başkanımız olmak üzere MASKİ ve diğer birimlerimizdeki çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

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