Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Sami Er kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Sami Er 184 bin 718, CHP adayı Veli Ağbaba 140 bin 947 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 97,66 )

-Er'in öz geçmişi-

Sami Er, 1963 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamlayan Er, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden 1989'da mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Kent Çalışmaları ve Yönetimi (Kentsel Dönüşüm) alanında tamamlayan Er, üniversite mezuniyetinden sonra özel sektörde mühendislik, daha sonra da yöneticilik yaptı.

1993'te Bağcılar Belediyesi'nde mühendis olarak göreve başlayan Er, aynı belediyede sırasıyla şeflik, müdür yardımcılığı ve müdürlük olmak üzere çeşitli kademelerde 2004'e kadar görev yaptı.

2005-2008 yılları arasında Fatih Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Er, 2008-2011 yılları arasında Malatya İl Özel İdaresi'nde Genel Sekreter olarak görev yaptı. 2011-2014 yılları arasında Üsküdar Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Er, 2014–2019 yılları arasında TOKİ Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

TOKİ iştiraki olan Emlak Konut GYO'da da yönetim kurulu üyeliği yapan Er, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı ve 31 Mart seçimlerine kadar bu görevi yürüttü.

Sami Er, evli ve 4 çocuk babasıdır.