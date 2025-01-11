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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er’den Eleştiri ve İşbirliği Vurgusu

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek gazeteciliğin önemine değindi ve eleştiri kültürünün gerekliliğini vurguladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Er, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında yaptığı konuşmada gazetecilik mesleğinin özveriyle fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu söyledi.

Gazeteciliğin toplumun aynası ve vicdanı olduğunu belirteren Er, "Malatya'da bir süreç yaşıyoruz, depremin getirdiği sonuçlar var, burada birbirimize pozitif enerji vermemiz gerekir. Güzel yapılan işlerin olduğunu gösterelim. Eğer bir yanlış da varsa, yanlışları birbirimize daha itinalı öz eleştiriyle iletelim. Basının gerçekten eleştirmesini ben takdire şayan bulurum. Yani eleştiri kültürü olacak, mühim olan yapıcı eleştirilerde bulunmak. Arkadaşlar, eleştirmenin amacı nedir, Bir yanlış varsa bu yanlışı düzeltmektir." ifadelerini kullandı.

Er, şehrin eskisinden daha güzel hale geleceğinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini aktararak, bu konuda kendilerine güven duyulmasını istedi.

Gazetecilerin kamu görevi yaptıklarını aktaran Er, "Siz kamu görevi yapıyorsunuz, doğru olanı söylemekle mükellefsiniz, buna inanıyorum. Eleştiriler bize motivasyon sağlar, yanlış yapmamızı engeller, ben mutlu olurum, hepimiz mutlu oluruz. Bu hepimizin şehri, hepimiz birlikte ayağa kaldıracağız, Malatya'yı Malatyalılarla birlikte yöneteceğiz. Bunun bir parçası da sizlersiniz arkadaşlar. Güzel işlerimizi anlatacağız insanlarımız duysun ama yanlış işlerimiz varsa da yanlışlarımızı düzeltecek uyarıları birbirimize yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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