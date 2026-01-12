Haberler

Arguvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Arguvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Arguvan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksamaların önlenmesi için belediye ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçede önceki gün etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Belediye ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde tuzlama ve solüsyon çalışmasını sürdürüyor.

Ekipler, yollardaki kar birikintilerini ise iş makineleri yardımıyla temizliyor.

Kaynak: AA / Ramazan Taştaş - Güncel
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle

Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Trump, kendisini 'Venezuela'nın Başkan Vekili' olarak ilan etti

Trump'ın yaptığına bakın! Kendisini o ülkenin devlet başkanı ilan etti