Arguvan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Malatya'nın Arguvan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksamaların önlenmesi için belediye ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Malatya'nın Arguvan ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
İlçede önceki gün etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Belediye ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde tuzlama ve solüsyon çalışmasını sürdürüyor.
Ekipler, yollardaki kar birikintilerini ise iş makineleri yardımıyla temizliyor.
Kaynak: AA / Ramazan Taştaş - Güncel