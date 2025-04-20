Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında büyük şok
Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı

Puan kaybı sonrası taraftarlar çıldırdı! DJ kabinine bile saldırdılar
Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi

Maç biter bitmez muhabirle tartıştı
Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor

Trump'ın çılgın planı ortaya çıktı! ABD bir kıtadan tamamen çekiliyor

Malabadi Köprüsü'nde Boğulma Tehlikesi: Vatandaşların Kurtarma Çabası

Malabadi Köprüsü'nde Boğulma Tehlikesi: Vatandaşların Kurtarma Çabası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman-Diyarbakır arasında bulunan Malabadi Köprüsü'nde, Batman Çayı'na düşen bir kişi ve onu kurtarmaya çalışan iki kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Çevredekiler, insan zinciri oluşturarak üç kişiyi kurtardı.

BATMAN-Diyarbakır arasında bulunan Malabadi Köprüsü'nden Batman Çayı'na düşen ve onu kurtarmak için suya atlayan 2 kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Çevrede toplanan vatandaşlar el ele tutuşup oluşturdukları insan zinciri ile 3 kişiyi kurtardı. Kurtarma onu bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, dün Batman-Diyarbakır arasında bulunan Malabadi Köprüsü'nde meydana geldi. Köprünün altından geçen Batman Çayı'na eğilen bir kişi dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmediği için çırpınmaya başlayınca çevredeki 2 kişi onu kurtarmak için suya atladı. Bu kez onlar da suda zor anlar yaşamaya başlayınca, sahilde bulunan vatandaşlar el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu. Bel hizasına kadar çaya giren vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi tek tek sudan çıkardı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.