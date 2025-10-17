MAKÜ'de Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali Başladı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali (HAYTEKFEST 2025), proje sunumlarıyla ikinci gününde devam ediyor.

MAKÜ yerleşkesindeki Lavanta Tepesi Oteli'nde gerçekleştirilen festivalde, öğrenciler, girişimciler, firmalar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından tarım sektörüne yönelik hazırlanan 42 proje yer alıyor.

Proje kurucularının jüri önünde projelerini tanıtan sunumlarının ardından jürinin yapacağı değerlendirme sonrası ilk üçe girenlere yarın düzenlenecek törende ödülleri verilecek.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, HAYTEKFEST'e öğrencilerin, firmaların ilgi gösterdiğini söyledi.

Sadece ilk üçe değil ilk 10'a giren projelere sektörden firmaların yatırım yaptığını belirten Dalgar, "Dün ziyaretlerde bize gelen bilgi 4-5 tane projeyle sektör buluştu. Bir yem fabrikası bir projeyi davet edip, birlikte çalışalım teklifinde bulundu. Yine başka firma sahipleri proje sahibi gençlerimizi firmasına davet edip birlikte çalışmayı teklif ettiler. Bizim de amacımız buydu." dedi.

Dalgar, daha önce yapılan HAYTEKFEST'te takip ettikleri 3 gencin sektörle buluştuğu bilgisini verdi.

Festivale katılan Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, üniversitenin tarım ve hayvancılık alanında çok önemli çalışmaları olduğunu ve buradaki festivali gördüğü için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Kümes Hayvanları için sağlık takibi yapan robot geliştirildi

Festivale Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Mehmet Onuralp Kanat, "Kümes Hayvanları için Çok Amaçlı Otonom Bir Robotun Tasarlanması ve Geliştirilmesi" projesiyle katıldı.

Projesinin kümeslerde sağlık takibi yapan bir robot olduğunu aktaran Kanat, "Önündeki termal kamerayla tavukların vücut sıcaklıklarını ölçüyor. Bu tavuğun hasta olduğunu tespit ediliyor ve tavuk karantina bölgesine taşınıyor. Onun bulunduğu bölgeyi de ilaçlıyor." şeklinde konuştu.

Yapay zekayla hijyen kontrolü

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü gıda mühendisi Doç Dr. Yasin Özdemir, "Üretim Tesislerinde Bazı Gıda Güvenirliği Konularının Görsel İndikatörler ve Yapay Zeka ile Denetlenmesi" projesiyle festivale katıldı.

Özdemir, proje sayesinde gıda üretim alanlarında 10 hijyen konusunu yapay zeka ile denetlemenin mümkün olduğunu dile getirdi.

TED Üniversitesinden Engin Samet Dede, "Akıllı Tarım-Hayvancılık için Mobil Bulut Tabanlı Kayıt, Karar ve Destek Sistemi" projesiyle festivalde yerini aldı.

Dede, uygulama sayesinde çiftçiye hava durumu bildirimi gönderildiğini ve çiftçinin bu sayede önlemler alabildiğini dile getirdi.