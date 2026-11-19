MAKÜ'de görevli akademisyen Burdur'un Gölhisar ilçesinde toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu'nda görevli akademisyen, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Gölhisar'da kılınan cenaze namazının ardından Tefenni Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Burdur'da hayatını kaybeden akademisyen son yolculuğuna uğurlandı.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Görevlisi Yalçın Bağcı, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Bağcı için öğle namazı öncesinde Gölhisar'daki aile evinin önünde dua edilerek helallik alındı.
Öğle namazının ardından Gölhisar Çeşme Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonra, Bağcı, Tefenni Belediye Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.
Cenazeye, Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, akademisyenler, öğrenciler ve Bağcı'nın yakınları katıldı.