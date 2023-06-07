Üye Girişi
Haberi Paylaş
Makam odasında vatandaşa dayak iddiası! Belediye başkan yardımcısı açığa alındı

Makam odasında vatandaşa dayak iddiası! Belediye başkan yardımcısı açığa alındı

Güncel Haberler

Güngören Belediyesi'nde makam odasında bir vatandaşı darp ettiği iddia edilen Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Uçan açığa alındı ve olaya ilişkin müfettiş görevlendirildi.

Güngören Belediye Meclisi'nin haziran ayı oturumunda CHP'li Meclis Üyesi Musa Keleş, Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Uçan'ın makam odasında M.Ş. isimli bir vatandaşı darp ettiğini öne sürmüştü.

BAHSİ GEÇEN KİŞİ AÇIĞA ALINDI

Olayın gündeme gelmesi ve basında çıkan haberler sonrası gözlerin çevrildiği Güngören Belediyesi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Uçan'ın açığa alındığı ve olaya ilişkin müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

"KABUL EDİLEMEZ VE ÜZÜCÜDÜR"

Yapılan açıklamada "Kamuoyuna yansıyan iddialar dahil kurumumuzca kabul edilemez ve üzücüdür. İddia edilen hadisenin daha sağlıklı tahkik edilmesi adına ilgili başkan yardımcımız Rıza Uçan açığa alınmış ve müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

İşte yapılan o açıklama;

Makam odasında vatandaşa dayak iddiası! Belediye başkan yardımcısı açığa alındı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Güngören Belediyespor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

ilhan:

bu kişileri barındırmayın, ak partiyi lekelemeyin

Cevap Yaz03Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title