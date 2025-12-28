Kozan Mahmutlu Mahallesi'nde Yeni Muhtar Soner Özev Seçildi

ADANA'nın Kozan ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde, yapılan muhtarlık seçimlerde Soner Özev, muhtar seçildi.

Mahmutlu Mahallesi'nde muhtar Alper Hallaç'ın vefatının ardından boşalan muhtarlık için yapılan seçimler büyük çekişmeye sahne oldu. 6 adayın yarıştığı seçimlerde sandıkların açılmasının ardından yapılan oy sayımına göre Soner Özev 354 oy alarak Mahmutlu Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu.

En yakın rakibi Emine Atlı 352 oy alırken, İsmet Halaçlar 265, Döndü Hallaçlar 258, Yakup Yünsal 157 ve Bahadır İzgi ise 72 oyda kaldı. Toplam 6 sandıkta 1458 geçerli oyun kullanıldığı seçimlerde 703 seçmenin sandığa gitmediği öğrenildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni muhtar Soner Özev tebrik edildi.

Haber: Kamera: Ali GÖKDAL/ ADANA,