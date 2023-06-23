Mahmutbey gişelerinde bayram öncesi trafik hareketliliği
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Kurban Bayramı tatili öncesi Mahmutbey gişelerinde trafik hareketliliği başladı. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Kurban Bayramı'nda 9 güne çıkarılan tatil yarın başlıyor. TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerinde trafik hareketliliği başladı.
Mahmutbey gişelerinde bayram öncesi trafik hareketliliği böyle görüntülendi
İSTANBUL - Kurban Bayramı tatili öncesi Mahmutbey gişelerinde trafik hareketliliği başladı. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı'nda 9 güne çıkarılan tatil yarın başlıyor. Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirecek olan vatandaşlar ise şimdiden yola çıktı. Tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı. TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerinde trafik hareketliliği başladı. Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.