Mahmut Ustaosmanoğlu'nun tabutunun üzerindeki siyah örtünün sırrı çözüldü! Kabe'den getirilmiş - Haberler

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Mahmut Ustaosmanoğlu'nun tabutunun üzerindeki siyah örtünün sırrı çözüldü! Kabe'den getirilmiş

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Önceki gün 93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, dün son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni oldukça kalabalık olan Ustaosmanoğlu'nun tabutunun üzerindeki siyah örtü ise dikkat çekti. Bu örtünün Kabe örtüsünden bir parça olduğu öğrenildi.

Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi dün Fatih Camii'nden kaldırıldı.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun tabutunun üzerindeki siyah örtünün sırrı çözüldü! Kabe'den getirilmiş

CENAZEDE BÜYÜK KALABALIK

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar, bazı siyasi isimler ve on binlerce vatandaş katıldı. Fatih Camii ve bahçesi hınca hınç dolarken, camiye çıkan tüm caddeler de doldu. Oldukça kalabalık bir şekilde kılınan cenaze namazı sonrası Ustaosmanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığına getirilen Ustaosmanoğlu'nun tabutu, dualarla Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun tabutunun üzerindeki siyah örtünün sırrı çözüldü! Kabe'den getirilmiş

TABUTA KABE'NİN ÖRTÜSÜNDEN BİR PARÇA KONULDU

İsmailağa lideri Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde tabutun üzerindeki siyah örtü ise dikkat çekti. Siyah örtünün Kabe örtüsünden bir parça olduğu öğrenildi.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

Mahmut Ustaosmanoğlu İsmailağa Camii Güncel Haberler

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