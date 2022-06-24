Mahmut Ustaosmanoğlu'nun defnedileceği mezara giren genç: Yaşadığım en güzel duygu buydu - Haberler

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Mahmut Ustaosmanoğlu'nun defnedileceği mezara giren genç: Yaşadığım en güzel duygu buydu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun naaşı, bugün Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ustaosmanoğlu'nun defnedileceği alanda ise son hazırlıklar yapılıyor. Ustaosmanoğlu'nun defnedileceği mezara giren genç, "20 yaşındayım, 20 senelik hayatım boyunca yaşadığım en güzel duygu buydu benim için" ifadelerini kullandı.

Nakşibendi tarikatının Halidiye koluna bağlı İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayata gözlerini kapadı. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun naaşı, bugün cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun defnedileceği alanda son hazırlıklar yapılıyor

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı cenaze töreninin gerçekleştirileceği alanda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Ustaosmanoğlu'nun sevenlerinden bir kısım da Edirnekapı Mezarlığı'na geldi. Ustaosmanoğlu'nun defnedileceği alanda ise son hazırlıklar yapılıyor.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun defnedileceği alanda son hazırlıklar yapılıyor

"BU AŞIRI DERECEDE GÜZEL BİR DUYGU"

Cenaze için yapılan hazırlıklarda yer alan Yasin Ramazan Gülmüş, "Benim babam gassal, mezarlığa başladığından beridir sürekli onunla beraber mezarlığa gider gelirdim. Beraber cenaze yıkadığımız da oldu, sayısız cenaze törenine katıldım. Efendi hazretlerinin mezarını düzenlemek, etrafında çalışmak nasip oldu. Bu aşırı derecede güzel bir duygu. Burada çalışan abilerden Allah razı olsun ki bizim de yardım etmemize izin verdi. 20 yaşındayım, 20 senelik hayatım boyunca yaşadığım en güzel duygu buydu benim için. Efendi hazretlerine Allah'tan rahmet diliyorum, cemaatimize de başsağlığı diliyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mahmut Ustaosmanoğlu Edirnekapı İstanbul Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

MUSTAFA SAMET:

20 SENELİK HAYATINDA BİR BALTAYA SAP OLAMADIĞIN İÇİN O İŞİ YAPIYORSUN.

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Hakan Soyadi:

oysaki tek yapmamız gereken allaha kulluk etmek kula kulluk etmek dinimizde yok biraz akıl birazda dini anlayarak öğrenmek lazım kimseye prim kastırmamak lazım herşey allah ile kul arasında dır.

Cevap Yaz 5 9 Yayından Kaldır
hikka:

eyv. alim olabilir şeyh olabilir hoca olabilir ama bu kadar abartmaya gerek yok yani

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