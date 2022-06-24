Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde Cübbeli Ahmet Hoca hüngür hüngür ağladı - Haberler

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Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde Cübbeli Ahmet Hoca hüngür hüngür ağladı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Güncel
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İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yetiştirdiği isimlerden olan Cübbeli Ahmet Hoca, cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat etti. Ustaosmanoğlu için, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

SEVENLERİ CENAZEYE AKIN ETTİ

Cenaze töreninde Ustaosmanoğlu'nun sevenlerinin yoğunluk oluşturduğu görüldü. Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de törene katılan isimler arasındaydı.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde Cübbeli Ahmet Hoca hüngür hüngür ağladı

CÜBBELİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kameralara yansıyan Cübbeli Ahmet'in, son derece üzgün olduğu ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Cübbeli Ahmet, Ustaosmanoğlu'nun yetiştirdiği öğrenciler arasında yer alıyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Cübbeli Ahmet Hoca Güncel Haberler

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