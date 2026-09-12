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Mahmut Arıkan, eski TBMM Başkanvekili Yasin Hatiboğlu’nu ziyaret etti

Mahmut Arıkan, eski TBMM Başkanvekili Yasin Hatiboğlu’nu ziyaret etti
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, eski TBMM Başkanvekili ve eski Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nu ziyaret etti. Arıkan, "Ahde vefanın, tecrübenin ve davamıza sadakatin izinde; ilk günkü azim ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz" dedi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, eski TBMM Başkanvekili ve eski Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nu ziyaret etti. Arıkan, "Ahde vefanın, tecrübenin ve davamıza sadakatin izinde; ilk günkü azim ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, eski TBMM Başkanvekili ve eski Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'na ziyarette bulundu. Arıkan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Milli Görüş hareketimizin çınarlarından, kıymetli büyüğümüz Yasin Hatiboğlu'nu ziyaret ettik. Ahde vefanın, tecrübenin ve davamıza sadakatin izinde; ilk günkü azim ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Cenab-ı Allah kendilerine sağlıklı, bereketli ve hayırlı ömürler versin."

Kaynak: ANKA
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