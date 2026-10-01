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Mahmut Arıkan’dan Soma’daki meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı mesajı

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Mahmut Arıkan’dan Soma’daki meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı mesajı
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Soma'daki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı diledi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Soma'daki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı diledi.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Soma'daki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Göçük altında kalan işçilerimize de en kısa sürede sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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