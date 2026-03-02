Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan "Lübnan'ın güvenliği ve egemenliğini destekliyoruz" vurgusu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan'ın "çıkarlarını elde etme ve güvenliğini koruma yolunda attığı her adımı" desteklediklerini bildirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Abbas, "Filistin Devleti'nin Lübnan'a ve halkına desteğini, ülkenin tüm toprakları üzerindeki egemenliğini ve maruz kaldığı saldırıların kabul edilemez bulduğunu" teyit etti.

Abbas, Lübnan'ın çıkarlarını ve güvenliğini korumaya yönelik atılan adımlara destek verdiklerini belirterek, "iki ülke ve halklarını birbirine bağlayan tarihi ilişkilerin derinliğini" vurguladı.

Abbas-Avn görüşmesi, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın güvenlik ve askeri faaliyetlerini yasaklayarak çalışmalarını siyasi alanla sınırlandırma kararının ardından geldi.

Öte yandan İsrail, Hizbullah'a karşı günlerce sürmesi beklenen bir "saldırı savaşı" başlattığını açıklamıştı.

Lübnan Afet Yönetim Birimi'nin yayımladığı rapora göre, İsrail'in hava saldırıları Beyrut'un güney banliyöleri ile Lübnan'ın güneyini hedef aldı.

Saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetti, 154 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı ve Eylül 2024'te tam ölçekli savaşa dönüşen Lübnan saldırılarında 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

İsrail'in, Lübnan ile Kasım 2024'ten bu yana yürürlükte bulunan ateşkesi neredeyse her gün ihlal ediyor, bu ihlaller de çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açıyor.