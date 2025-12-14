Haberler

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze Şeridi'nde yeni sınırlar dayatılmasına karşı çıktı Açıklaması

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'nin yeni sınırlandırmalarını ve bölünmesini kesinlikle reddettiklerini belirtti. Abbas, uluslararası toplumdan Filistin Devleti'ni tanımalarını istediklerini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi içinde yeni sınırlar koyma, onu bölme ya da ayrı bir varlık olarak değerlendirilmeyi kesinlikle reddettiklerini belirtti.

İtalya'nın başkenti Roma'da iki gündür temaslarda bulunan Abbas, ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica'ya demeç verdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kısa süre önce Kuzey Gazze'de, ateşkes kapsamında Gazze'yi bölen sarı hattın, Gazze ile İsrail arasında "yeni bir sınır" olduğunu iddia ettiği hatırlatılan Abbas, "Gazze Şeridi içinde yeni sınırlar dayatılmasını, onu bölme ya da ayrı bir varlık olarak değerlendirme gibi her türlü girişimi kesinlikle reddediyoruz. Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'le 1967'de işgal edilen Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Abbas, Gazze Şeridi'nin yeniden inşa sürecinin Filistin'in tam egemenliği ve birleşik bir Filistin yönetiminin inisiyatifinde gerçekleşmesi gerektiğine işaret ederek, Gazze'nin bölünmesi ya da işgal edilmesinin "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Filistin'de seçimlerin ne zaman yapılacağına ilişkin bir soruya da Abbas, "Belediye seçimlerini 16 Nisan'da yapacağız. Koşullar uygun hale gelir gelmez yani saldırılar durur ve işgal altındaki Filistin topraklarının tamamında seçimlerin yapılabileceği garanti edilirse, bir yıl içinde genel seçimleri (başkanlık ve yasama seçimlerini) yapmaya hazırız." yanıtını verdi.

Abbas, İtalya'nın Gazze'de istikrara yönelik "Barış Kurulu"na ve uluslararası istikrar gücüne katılmasına desteklerini aktararak, İtalya dahil tüm ülkelerin bölgenin barış, istikrar ve güvenliği için Filistin Devleti'ni tanımasının zamanının geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
Haberler.com
