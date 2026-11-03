Mahkeme, TSK'da geçici görevli sağlık çalışanına nöbet ücreti ödenmesine karar verdi

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(ANKARA) - Genel Sağlık-İş, Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) bünyesinde geçici görevlendirilen bir üyesinin icap ve nöbet ücretlerine ilişkin açtığı davayı kazandığını duyurdu. Sakarya 2. İdare Mahkemesince, ücretlerin ödenmemesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bularak iptaline ve çalışanın mahrum kaldığı hak edişlerin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildiği belirtildi.

Genel Sağlık-İş Sendikası, TSK bünyesinde görev yapmak üzere Hakkari'de iki ay süreyle geçici görevlendirilen üyesinin icap ve nöbet ücretlerinin ödenmemesi üzerine başlatılan hukuki sürecin sonuçlandığını açıkladı. Sendikadan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Sendikamız Genel Sağlık-İş Hukuk Müşavirliğimizce derhal Sakarya 2. İdare Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Yargılama sonucunda, "Bu durumda, dava dosyasındaki bilgi ve belgelerle, yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; davacının, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerde çalıştırılmak üzere Hakkari emrinde 2 ay süreyle geçici olarak görevlendirildiği, ilgili kanun hükmü gereği icap/nöbet ücretlerinin nöbet tutulması halinde zorunlu olduğu, kanunda yer verilen bir hakkın ancak kanunla kısıtlanabileceği hususları dikkate alındığında dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır." denilerek, iptal ve mahrum kalınan hak edişlerin yasal faiziyle birlikte ödenmesi yönünde karar verilmiştir."

Kaynak: ANKA