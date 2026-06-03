Sınıfta Kalan Öğrenciye Okul Değiştirme Cezası

İstanbul'da sınıfta kaldığı için müdür yardımcısına tehdit mesajı gönderen lise öğrencisi hakkında mahkeme, okul değiştirme kararı verdi.

Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Ö.A. (49), sınıfta kalacağı için kendisini mesajla tehdit eden bir öğrenciden şikayetçi oldu.

Ö.A, Tuzla Polis Merkezi Amirliği'nde verdiği ifadesinde, geçen sene 8 dersi geçemeyen 11. sınıf öğrencisi H.D'nin, haziran ve eylül aylarında yapılan sorumluluk sınavlarında 7 dersten başarılı olduğunu ancak edebiyat dersinden sınıfta kaldığını belirtti.

H.D'nin WhatsApp üzerinden 24 Mart'ta kendisine, "Sevindin mi hoca, 1 seneyi daha çöp ettin, sonun Fatma Hoca gibi olmaz inşallah, yakında görüşeceğiz" şeklinde tehdit mesajı gönderdiğini aktaran Ö.A, "Ben bu mesaja cevap vermedim ve polis merkezine geldim. H.D'nin mesajda belirttiği Fatma Hoca, Çekmeköy Mesleki Lisesi'nde öğrencisi tarafından bıçaklanarak şehit edilen öğretmendir. H.D'nin bana zarar vereceğini düşünüyorum. Can güvenliğim tehdit altındadır. Bu sebeple uzaklaştırma kararı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ö.A, "H.D'nin sınav notlarını ben sadece sisteme girmekle görevliyim. Öğretmenler tarafından sınav sonucunda verilen notları değiştirmem mümkün değildir. Ancak H.D. sınav notlarını benim yüksek girebileceğimi düşünerek, bu şekilde tehditte bulunmaktadır. Yaşanan olayda ben kimseye tehdit ve hakarette bulunmadım. H.D. ile aramızda fiziki temas olmadı. H.D. isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim." sözlerini dile getirdi.

Müdür Yardımcısı Ö.A, öğrenci H.D. hakkında tedbir uygulanması talebiyle İstanbul Anadolu Aile Mahkemesine de başvurdu.

Mahkemenin uzaklaştırma ve rehabilitasyon kararı

Talebi değerlendiren mahkeme, H.D'nin 3 ay süreyle öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programları ile meslek edinme kursuna katılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme ayrıca, H.D'nin aynı çevre ile etkileşiminin devam etmesi halinde "suça sürüklenme" olgusunun önüne geçilemeyeceğini belirterek, okul değişikliğine karar verdi.

Kararda, müdür yardımcısının anlatımına göre şiddet riskinin yoğunluğunun tedirgin edici boyutta olduğu ve tedbir alınmasının elzem olduğu kaydedildi.

H.D'yi suça sürükleyen unsurlarla irtibatının kesilmemesi halinde tedbirlerin amacına ulaşamayacağı aktarılan kararda, bir çocuğun suça sürüklendiği hallerde yapılması gerekenin çocuğu cezalandırmak değil, onu suça sürükleyen unsurlardan uzaklaştırmak olduğu ifade edildi.

Kararda, son dönemde kamu vicdanını yaralayan pek çok elim hadisede çocukların giderek hızlanan bir ivmeyle suça sürüklendiğinin toplumun her kesimi tarafından gözlemlendiği, yasa koyucunun bu yönde yeni çalışmalarla çocukların suça sürüklenmesinin önünü kesecek nitelikte kanun yapma hazırlıklarının da kamuoyuna yansıdığı vurgulandı.

Bu çalışmaların uzun vadede toplumsal barışı sağlamakla başarıya ulaşmasının tüm kamunun ortak temennisi olduğu ifade edilen kararda, "Kamu vicdanını yaralayan bu hadiseler karşısında yeni kanunlarla birlikte mevcut düzenlemelerin de kamu barışının sağlanması bakımından hakimin takdir yetkisi çerçevesinde yeniden yorumlanmasının çözüm sürecini muhakkak kısaltacağı" değerlendirmesi yapıldı.