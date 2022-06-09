Mahkeme Beşevler'de Yıkılan Otelcilik Okulunun Yerine Cami Yapılmasına İlişkin Plan Değişikliğini İptal Etti - Haberler

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin açtığı davada, eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek döneminde yıkılan Beşevler'deki Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nin yerine cami yapılmasına ilişkin plan değişikliği iptal edildi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "İktidar mekan üzerinden plan değişiklikleri, yıkımlarla birlikte Cumhuriyet rejimi ile hesaplaşmaktadır. Yargı bir kez daha 'Beşevler'de camiye değil eğitim alanına ihtiyaç var' demiştir" dedi.

Ankara Beşevler'de Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, yerine cami yapılmak üzere eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yıkıldı. Konuyla ilgili ilk plan değişikliği yargı tarafından iptal edildi. 2019 yılındaki yerel seçimlerden 15 gün önce ABB tarafından aynı içerikle yapılan ikinci plan değişikliği, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nce yargıya taşındı.

ANKARA 18. İDARE MAHKEMESİ İPTAL ETTİ

O günkü adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da müdahil olduğu davada; Ankara 18. İdare Mahkemesi, 7286 ada 7 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin dava konusu işlemin iptaline oy birliği ile karar verdi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bugün yaptığı yazılı açıklamada kararı şöyle değerlendirdi:

"İKTİDAR MEKAN ÜZERİNDEN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ, YIKIMLARLA BİRLİKTE CUMHURİYET REJİMİ İLE HESAPLAŞMAKTADIR"

"Mülkiyeti hazineye ait olan 9 bin 953 metrekare yüzölçümlü Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Hacettepe Konservatuarı'nın olduğu 24 bin 850 metrekare yüzölçümlü alan Diyanet İşleri'ne tahsis edilmişti. Bu iki alandaki yapılar hukuksuz şekilde yıkıldı. Anıtkabir'e 300 metre mesafede, Beşevler'in merkezinde yapılacak simgesel bu cami ve külliyesi için plan değişikliği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından talep edilmişti. İlahiyat Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin Tandoğan, Bahçelievler ve Milli Kütüphane'ye kadar olan bölgede ibadethane, kütüphane, bilim ve kongre merkezine yönelik ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla söz konusu alanın camii ve külliyesi yapılması, bölgenin bilimsel karakteristiğini değiştirecek plan kurgusu idi. İkinci kez yargıya taşıdığımız bu süreçte verilen iptal kararı önemlidir. Ancak bu süreçte, konservatuar ve otelcilik meslek yüksek okulu yıkılmıştır. İktidar mekan üzerinden plan değişiklikleri, yıkımlarla birlikte Cumhuriyet rejimi ile hesaplaşmaktadır."

Açıklamada, mahkemenin iptal gerekçesi de yer aldı. Gerekçe şöyle:

"YARGI CAMİYE DEĞİL EĞİTİM ALANINA İHTİYAÇ OLDUĞUNU ORTAYA KOYMUŞTUR"

"Dava konusu nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinin mevzuatta öngörülen analiz ve araştırmalar yapılmadan ve her ne kadar alanın tahsis amacının değiştirilmesine ilişkin ilgili kurumların uygun görüsü alınmış olsa da söz konusu görüşler haricinde, planın değişiklik gerekçesinin nesnel, teknik ve bilimsel veriler ortaya konulmadan hazırlanması, dava konusu alanda eğitim tesisleri alanının dini tesisleri alanına dönüştürülmesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. maddesi gereği alanda eşdeğer bir eğitim tesisleri alanı ayrılması gerekirken, davalı idarenin bu yönde bir tasarrufta bulunmaması ve bu haliyle dava konusu alanda eğitim tesisleri yönünden sosyal donatı dengesinin bozulduğu, dolayısıyla dava konusu düzenlemenin geçerli ve tutarlı bir teknik gerekçeye dayanmadığı ve bu yönüyle plan değişikliğini gerektiren zorunlu bir durumun olmadığı sonucuna varılmıştır."

Karakuş Candan, bu ifadelere dikkat çekerek, "Yargı camiye değil eğitim alanına ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur" dedi.

ANKA / Güncel