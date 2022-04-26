Mahallelerin isimleri artık daha estetik tabelalarda yer alacak - Haberler

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Mahallelerin isimleri artık daha estetik tabelalarda yer alacak

Bültenler - Güncel
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Mahallelerin isimleri artık daha estetik tabelalarda yer alacak

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Antakya'nın tüm mahallelerine estetik tabelalar yerleştiriliyor.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Mursaloğlu eşliğinde Küçükdalyan Mahallesi'nde başlatılan uygulamayı yerinde inceledi.

Başkan Yılmaz incelemeler esnasında şu görüşlere yer verdi; "Mahallelerimizin isimlerini ışıklı tabelalara yazarak, her mahallenin giriş noktasına yerleştiriyoruz. Şehir estetiğine katkı sağlayacak olan tabelalarımız Antakya'mıza hayırlı olsun."

İncelemeler esnasında karşılaştığı vatandaşlar ile sohbet eden Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, vatandaşların tabelalar hakkındaki görüşlerini aldı. Küçükdalyan'lı vatandaşlar estetik tabela uygulamasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek bu modern çalışmadan dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkürlerini ilettiler.

Bültenler / Güncel

İzzettin Yılmaz, Küçükdalyan, Antakya, Estetik, Güncel, Haberler

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