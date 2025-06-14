Mahalle Sakinleri Yeni Cami İçin Birlikte Hareket Ediyor

Mahalle Sakinleri Yeni Cami İçin Birlikte Hareket Ediyor
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Samsun Ladik'in Deliahmetoğlu Mahallesi'nde yıkılan caminin yerine yapılacak yeni cami için mahalle sakinleri destek veriyor. Şenel Atabey, ineğini cami inşaatına bağışlarken, çocuklar da harçlıklarıyla katkıda bulundu.

Samsun Ladik ilçesi Deliahmetoğlu Mahallesi'nde yapılacak cami inşaatına mahalle sakinleri destek oluyor.

Deliahmetoğlu Mahallesi'nde kullanılamaz hale geldiği için yıkılan caminin yerine yapılacak yenisi için çalışma başlatıldı.

Mahalle sakinlerinden Şenel Atabey de ineğini cami inşaatı için bağışlama kararı aldı. Atabey, ineği mahalle muhtarı Ahmet Aygül'e teslim etti.

Aygül, yeni yapılacak cami için dernek kurarak inşaata başladıklarını belirterek, "Mahallede yaşayan vatandaşlarımız cami inşaatımıza öylesine sahip çıktı ki ne kadar teşekkür etsem az gelir gelir. Şenel Atabey, buzağılı ineğini cami inşaatına bağışlarken, Kurban Bayramı'nda harçlıklarını biriktiren çocuklar kumbaralarını açarak bağış yaptı. Bu örnek davranışlar bizleri çok duygulandırdı. Allah yapmış oldukları hayırları kabul buyursun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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