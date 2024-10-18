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Mahalle Muhtarı Nurdan Yılmaz'ın Azmi

Mahalle Muhtarı Nurdan Yılmaz'ın Azmi
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Amasya'nın Taşova ilçesinde huzurevine yerleştirilmek istenen Nurdan Yılmaz, iş arayışından muhtarlığa adım atarak kadınların güçlenmesine örnek oldu. Tek başına ayakta kalmayı seçen Yılmaz, mahallesine hizmet etmeye devam ediyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde iş istemeye gittiği insanların huzurevine yerleştirmek isteği Yemişen Mahallesi Muhtarı 60 yaşındaki Nurdan Yılmaz ; huzurevini değil, mahallesine hizmet etmeyi tercih etti.

Taşova ilçesinde 5 kardeşinin farklı sebeplerle hayatını kaybetmesi üzerine tek başına kalan Nurdan Yılmaz, kendisini geçindirmek için kapı kapı gezerek iş aradı.

İş istediği insanların huzurevine yerleştirmek istediği Yılmaz, huzurevine gitmeyi kabul etmeyerek ilk olarak 31 Mart 2019 daha sonra da 31 Mart 2024'deki Mahalli İdareler seçimlerinde mahallesinden muhtar adayı oldu.

Seçimleri kazanan Yılmaz, yaptığı çalışmalarla mahalle halkının gönlünü kazandı.

Yılmaz, AA muhabirine, 4 ağabeyi ve 1 kardeşinin farklı sebeplerle yaşamını yitirdiğini anlattı.

Annesi ve babasının da hayatta olmadığını ve tek başına kaldığı için iş aramaya başladığını aktaran Yılmaz, "İş istemeye gittiğim insanlar huzurevine beni yerleştirmek istedi, ben de kabul etmedim. Tek başıma ayakta kalmayı istedim. Bunun için seçimlerde aday oldum ve muhtar oldum. Halkın yanında oldum. Kadınların tek başına da ayakta kalabileceğini gösterdim." dedi.

Yılmaz, mahalle halkının her zaman kendisine destek olduğuna işaret ederek "Muhtar olmaktaki en büyük amacım kadınların ayakta olduğunu göstermekti, her zaman kadınların yanında olmaya devam edeceğim. Ben bir zamanlar yardıma muhtaç iken şu an yardıma muhtaç insanlara yardım ediyorum. Kadınlarımıza her zaman destek olacağım ve her zaman ayakta olacağız. Kadınlarımız her şeyin en iyisine layık, memur olmaya, en iyi işe layık. Her zaman onlarla birlikte gidilmesi gereken her yere gitmeye hazırım."??????? ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel

Yerel Haberler Nurdan Yılmaz Güncel Taşova amasya Kadın Yaşam

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